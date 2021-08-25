Airbnb надасть тимчасове житло для 20 тисяч біженців з Афганістану

Сервіс оренди житла Airbnb надасть тимчасове житло для більш ніж 20 тисяч біженців з Афганістану.

Про це повідомляється в пресрелізі компанії.

Оплачуватиме оренду сама компанія і Фонд допомоги біженцям. «Минулого тижня стало абсолютно очевидно, що переміщення і розселення афганських біженців тут, в Сполучених Штатах і в інших місцях, являє собою серйозну гуманітарну кризу, і перед лицем цієї необхідності наша спільнота готова знову активізувати свої дії», — йдеться в заяві.

У компанії також зазначили, що за останні чотири роки Airbnb забезпечив тимчасовим житлом близько 25 тисяч біженців, в тому числі сотні учасників Спеціальної імміграційної візової програми США. Раніше цього року Airbnb оголосив про створення Фонду біженців на суму $25 мільйонів.