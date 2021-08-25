Airbnb предоставит временное жилье для 20 тысяч беженцев из Афганистана

Сервис аренды жилья Airbnb предоставит временное жилье для более чем 20 тысяч беженцев из Афганистана.
Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
Оплачивать аренду будет сама компания и Фонд помощи беженцам. «На прошлой неделе стало совершенно очевидно, что перемещение и расселения афганских беженцев здесь, в Соединенных Штатах и в других местах, представляет собой серьезную гуманитарный кризис, и перед лицом этой необходимости наше сообщество готово снова активизировать свои действия», — говорится в заявлении.
В компании также отметили, что за последние четыре года Airbnb обеспечил временным жильем около 25 тысяч беженцев, в том числе сотни участников Специальной иммиграционной визовой программы США. Ранее в этом году Airbnb.org объявил о создании Фонда беженцев на сумму $25 миллионов.
- 15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул и заявили, что захватили власть в стране. Боевики взяли под контроль более 90% территории Афганистана. Часть правительства и тогда еще президент Ашраф Гани бежали из страны.
- Из Кабула и страны хлынул поток беженцев. В столице продолжается массовая эвакуация дипломатов и граждан других стран. Также самолетами вывозят афганцев, сотрудничавших со США и союзниками.
- Авиабаза ВВС США Рамштайн в Германии станет первичным центром временного приема беженцев из Афганистана.