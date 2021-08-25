Airbnb предоставит временное жилье для 20 тысяч беженцев из Афганистана

Сервис аренды жилья Airbnb предоставит временное жилье для более чем 20 тысяч беженцев из Афганистана.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Оплачивать аренду будет сама компания и Фонд помощи беженцам. «На прошлой неделе стало совершенно очевидно, что перемещение и расселения афганских беженцев здесь, в Соединенных Штатах и в других местах, представляет собой серьезную гуманитарный кризис, и перед лицом этой необходимости наше сообщество готово снова активизировать свои действия», — говорится в заявлении.

В компании также отметили, что за последние четыре года Airbnb обеспечил временным жильем около 25 тысяч беженцев, в том числе сотни участников Специальной иммиграционной визовой программы США. Ранее в этом году Airbnb.org объявил о создании Фонда беженцев на сумму $25 миллионов.