Военный самолет США вывез из Афганистана почти на треть людей больше, чем считалось ранее. Не учли детей

Самолет Военно-воздушных сил США, который эвакуировал жителей Афганистана из Кабула 15 августа, вывез почти на 200 человек больше, чем сообщалось изначально.

Об этом Транспортное командование Военно-воздушных сил США сообщило в Twitter.

«Уточнение. C-17 Globemaster III безопасно доставил 823 граждан Афганистана из международного аэропорта Хамида Карзая 15 августа 2021 года. Это рекорд для этого самолета. Начальное количество в 640 пассажиров включало только взрослых. На борту также оказались 183 ребенка», — говорится в сообщении.