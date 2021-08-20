Військовий літак США забрав з Афганістану майже на третину людей більше, ніж вважалось. Не врахували дітей

Літак Військово-повітряних сил США, який евакуював афганців із Кабулу 15 серпня, вивіз майже на 200 людей більше, ніж повідомлялося спочатку.
Про це Транспортне командування Військово-повітряних сил США повідомило у Twitter.
«Виправлення. C-17 Globemaster III безпечно доставив 823 громадян Афганістану з міжнародного аеропорту Хаміда Карзая 15 серпня 2021 року. Це рекорд для цього літака. Початкова кількість у 640 пасажирів включала лише дорослих. На борту також опинилися 183 дитини», — йдеться в повідомленні.
- 15 серпня бойовики руху «Талібан» увійшли в Кабул і заявили, що взяли владу у країні. Бойовики взяли під контроль понад 90% територій. Частина уряду і на той час ще президент Ашраф Гані втекли з країни. «Талібан» очікує повної передачі влади і готується оголосити про створення Ісламського Емірату Афганістан — так називалася країна 20 років тому під правлінням «Талібану», поваленого військами США у 2001 році.
- З Кабулу і країни хлинув потік біженців. У столиці триває масова евакуація дипломатів і громадян інших країн. Також літаками евакуюють афганців, які співпрацювали зі США і союзниками.