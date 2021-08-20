Військовий літак США забрав з Афганістану майже на третину людей більше, ніж вважалось. Не врахували дітей

Літак Військово-повітряних сил США, який евакуював афганців із Кабулу 15 серпня, вивіз майже на 200 людей більше, ніж повідомлялося спочатку.

Про це Транспортне командування Військово-повітряних сил США повідомило у Twitter.

«Виправлення. C-17 Globemaster III безпечно доставив 823 громадян Афганістану з міжнародного аеропорту Хаміда Карзая 15 серпня 2021 року. Це рекорд для цього літака. Початкова кількість у 640 пасажирів включала лише дорослих. На борту також опинилися 183 дитини», — йдеться в повідомленні.