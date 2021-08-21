Беженцев из Афганистана разместят на военной базе в Германии

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что первые рейсы уже прибыли на базу. Как сообщили представители самой авиабазы, из Афганистана доставили 300 человек. Их перевезли из Катара в Германию двумя военно-транспортными самолетами С-17. Сообщается, что прибывших афганцев временно разместят в ангарах авиабазы.

В Вашингтоне надеются, что в ближайшее время в мире появятся и другие центры приема беженцев из Афганистана. 20 августа США были вынуждены временно приостановить эвакуацию, поскольку Катар заявил, что больше не может принять у себя беженцев. Через несколько часов полеты возобновили. США также поблагодарили Германию и других своих партнеров за поддержку в эвакуации людей из Афганистана.