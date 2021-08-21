Біженців з Афганістану розмістять на військовій базі в Німеччині

Офіційний речник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що перші рейси вже прибули на базу. Як повідомили представники самої авіабази, з Афганістану доставили 300 людей. Їх перевезли з Катару до Німеччини двома військово-транспортними літаками С-17. Повідомляється, що прибулих афганців тимчасово розмістять в ангарах авіабази.

У Вашингтоні сподіваються, що найближчим часом у світі зʼявляться й інші центри прийому біженців з Афганістану. 20 серпня США були змушені тимчасово призупинити евакуацію, оскільки Катар заявив, що більше не може прийняти у себе біженців. Через кілька годин польоти поновили. США також подякували Німеччині та іншим своїм партнерам за підтримку в евакуації людей з Афганістану.