Євросоюз збільшить допомогу Афганістану до 200 мільйонів євро

Європейський Союз збільшить гуманітарну допомогу Афганістану, де владу захопив рух «Талібан», з понад €50 млн до понад €200 мільйонів.
Про це написала на своїй сторінці у Twitter голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
«Сьогодні на онлайн-зустрічі лідерів G7 я оголошу про збільшення гуманітарної допомоги афганцям в країні та за її межами у рамках бюджету ЄС з понад €50 мільйонів до понад €200 мільйонів», — написала вона.
За словами фон дер Ляєн, ця гуманітарна допомога буде додана до внесків держав-членів Євросоюзу у допомогу народу Афганістану.
- 15 серпня бойовики руху «Талібан» увійшли в Кабул і заявили, що захопили владу у країні. Бойовики взяли під контроль понад 90% території. Частина уряду і на той час ще президент Ашраф Гані втекли з країни.
- З Кабулу і країни хлинув потік біженців. У столиці триває масова евакуація дипломатів і громадян інших країн. Також літаками евакуюють афганців, які співпрацювали зі США і союзниками.
- 19 серпня, у день 102-ї річниці незалежності Афганістану від Британської імперії, радикальний рух «Талібан» офіційно заявив про утворення «Ісламського емірату Афганістан».