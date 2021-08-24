Евросоюз увеличит помощь Афганистану до 200 миллионов евро

Европейский Союз увеличит гуманитарную помощь Афганистану, где власть захватило движение «Талибан», с более чем €50 млн до свыше €200 миллионов.
Об этом написала на своей странице в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Сегодня на онлайн-встрече лидеров G7 я объявлю об увеличении гуманитарной помощи афганцам в стране и за ее пределами в рамках бюджета ЕС с более чем €50 миллионов до свыше €200 миллионов», — написала она.
По словам фон дер Ляйен, эта гуманитарная помощь будет добавлена к взносам государств-членов Евросоюза на помощь народу Афганистана.
- 15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул и заявили, что захватили власть в стране. Боевики взяли под контроль более 90% территории. Часть правительства и тогда еще президент Ашраф Гани бежали из страны.
- Из Кабула и страны хлынул поток беженцев. В столице продолжается массовая эвакуация дипломатов и граждан других стран. Также самолетами эвакуируют афганцев, сотрудничавших с США и союзниками.
- 19 августа, в день 102-й годовщины независимости Афганистана от Британской империи, радикальное движение «Талибан» официально заявило о создании «Исламского эмирата Афганистан».