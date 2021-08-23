У параді до Дня Незалежності візьме участь авіація НАТО

В параді до Дня Незалежності України 24 серпня візьме участь авіація НАТО — над Хрещатиком пролетять американські, польські та британські літаки. Про це повідомляє «РБК-Україна» із посиланням на пресслужбу посольства США в Києві.
У параді 24 серпня візьме участь бойова та транспортна авіація Повітряних сил ЗСУ та підрозділів МВС. Проліт у складі повітряної колони сил безпеки і оборони та збройних сил країн-партнерів включено у план заходів.
У параді візьмуть участь:
- літаки Boeing KC-135 Stratotanker та Boeing P-8 Poseidon;
- польські багатоцільові винищувачі F-16;
- словацькі гелікоптери UH60 Black Hawk та транспортні літаки C-27 Spartan;
- британські винищувачі Eurofighter Typhoon.
Політ авіації над Хрещатиком планується о 12:00.
- У 30-ту річницю незалежності України в Києві планують провести річковий військовий парад на Дніпрі, проліт повітряної колони над Хрещатиком і прохід техніки з «коробками» військових. У параді братимуть участь близько пʼяти тисяч військових, зокрема з інших країн.