У параді до Дня Незалежності візьмуть участь пʼять тисяч військових

У військовому параді з нагоди 30-ї річниці Дня незалежності України візьмуть участь понад пʼять тисяч представників Збройних сил.
Про це повідомляє пресслужба МВС.
Хрещатиком пройдуть три колони — піша, повітряна і механізована. Також на Хрещатику буде задіяно понад 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки.
«Кияни та гості міста, якщо ви побачите на вулицях столиці колону мужніх, красивих військовослужбовців, знайте: тривають тренування парадних розрахунків до Дня Незалежності України», — резюмували у пресслужбі.
Нагадаємо, 23 серпня у Києві відбудеться саміт «Кримської платформи». Це новий міжнародний консультативно-комунікаційний механізм, кінцевою метою якого є деокупація Криму та його повернення під контроль України. Кількість підтверджених учасників установчого саміту збільшилася до 42.
Уже наступного дня, 24 серпня, Україна святкуватиме 30 років незалежності.
- У 30-ту річницю незалежності України в Києві планують провести річковий військовий парад на Дніпрі та проліт повітряної колони над Хрещатиком.
- 24 серпня на центральній вулиці столиці відбудеться святковий парад Збройних сил, а після на НСК «Олімпійський» розпочнеться святкове шоу «Незалежність у нашій ДНК. День Незалежності країни». У ньому візьмуть участь естрадні зірки, артисти опери і балету, а також симфонічний оркестр. Завершиться музичне дійство яскравими феєрверками.