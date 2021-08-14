В параде ко Дню Независимости будут участвовать пять тысяч военных

В военном параде по случаю 30-й годовщины Дня независимости Украины примут участие более пяти тысяч представителей Вооруженных сил.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
По Крещатику пройдут три колонны — пешая, воздушная и механизированная. Также на Крещатике будет задействовано более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.
«Киевляне и гости города, если вы увидите на улицах столицы колонну мужественных, красивых военнослужащих, знайте: проходят тренировки парадных расчетов ко Дню Независимости Украины», — резюмировали в пресс-службе.
Напомним, 23 августа в Киеве состоится саммит «Крымской платформы». Это новый международный консультативно-коммуникационный механизм, конечной цель которого — деоккупация Крыма и его возвращение под контроль Украины. Число подтвержденных участников учредительного саммита увеличилась до 42.
Уже на следующий день, 24 августа, Украина будет праздновать 30 лет независимости.
- В 30-ю годовщину независимости Украины в Киеве планируют провести речной военный парад на Днепре и пролет воздушной колонны над Крещатиком.
- 24 августа на центральной улице столицы состоится праздничный парад Вооруженных сил, а после на НСК «Олимпийский» начнется праздничное шоу «Независимость в нашей ДНК. День Независимости страны». В нем примут участие эстрадные звезды, артисты оперы и балета, а также симфонический оркестр. Завершится музыкальное шоу яркими фейерверками.