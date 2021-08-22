У Києві пройде фінальна репетиція військового параду. Поліція перекриє центр міста

У Києві 22 серпня обмежать рух і змінять маршрути громадського транспорту низкою вулиць міста у зв’язку з фінальною репетицією військового параду до Дня Незалежності. Обмеження діятимуть від 15:30 до 01:15.

Про це інформує патрульна поліція.

Відтак заплановане обмеження руху транспортних засобів на вулицях: Льва Толстого (на ділянці від Терещенківської до площі Льва Толстого) та на Петра Сагайдачного (на ділянці від Боричевого узвозу до Ігорівської). Крім того, призупинять функціонування паркувальних майданчиків.

Під час тренувань буде обмежений доступ громадян до окремих територій на Трухановому острові, де буде проводитися артилерійський салют.

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На сайті КМДА можна переглянути детальний опис зміни руху маршрутів громадського транспорту.

Від 15:30 до 18:00 тимчасово обмежать рух транспорту на:

вул. Академіка Туполєва;

просп. Перемоги;

вул. Маршала Рибалка;

вул. В’ячеслава Чорновола;

вул. Старовокзальній;

вул. Жилянській;

вул. Антоновича.

Від 15:30 до закінчення заходів (орієнтовно до 01:15) планують перекрити рух на:

вул. Великій Васильківській (на ділянці від Либідської пл. до вул. Хрещатик);

вул. Хрещатик, вул. Михайлівській (на ділянці від вул. Володимирської до Майдану Незалежності);

вул. Михайла Грушевського (на ділянці від Європейської пл. до Кріпосного провулку);

Петрівській Алеї;

Парковій дорозі;

Володимирському узвозі;

Боричевому узвозі;

вул. Набережно-Хрещатицькій (від Боричевого узвозу зустрічною смугою до Нижнього Валу);

Набережному шосе (від Дніпровського узвозу до вул. Набережно-Хрещатицької).

Від 19:00 до закінчення заходів (орієнтовно до 01:15) обмеження руху на:

вул. Нижній Вал;

вул. Глибочицькій;

Глибочицькому проїзді;

вул. В’ячеслава Чорновола;

просп. Перемоги;

вул. Старовокзальній;

вул. Жилянській;

вул. Антоновича.

У 30-ту річницю незалежності України в Києві планують провести річковий військовий парад на Дніпрі, проліт повітряної колони над Хрещатиком і прохід техніки з «коробками» військових. У параді братимуть участь близько пʼяти тисяч військових, зокрема з інших країн.