В Киеве пройдет финальная репетиция военного парада. Полиция перекроет центр города

В Киеве 22 августа ограничат движение и изменят маршруты общественного транспорта улицами города в связи с финальной репетицией военного парада ко Дню Независимости. Ограничения будут действовать с 15:30 до 1:15.

Об этом сообщает патрульная полиция.

Запланировано ограничение движения транспортных средств на улицах: Льва Толстого (на участке от Терещенковской до площади Льва Толстого) и на Петра Сагайдачного (на участке от Боричевого спуска к Игоревской). Кроме того приостановят функционирования парковочных площадок.

Во время тренировок также будет ограничен доступ граждан к отдельным территориям на Трухановом острове, где будет проводиться артиллерийский салют.

1 9















Предыдущий слайд Следующий слайд Показать на весь экран Стас Козлюк / Бабель

На сайте КГГА можно посмотреть детальное описание изменения движения маршрутов общественного транспорта.

С 15:30 до 18:00 временно ограничат движение транспорта на:

ул. Академика Туполева;

просп. Победы;

ул. Маршала Рыбалко;

ул. Вячеслава Черновола;

ул. Старовокзальной;

ул. Жилянской;

ул. Антоновича.

С 15:30 до окончания мероприятий (ориентировочно до 1:15) планируют перекрыть движение на:

ул. Большой Васильковской (на участке от Лыбидской пл. до Крещатика);

ул. Крещатик, ул. Михайловской (на участке от ул. Владимирской до Майдана Независимости);

ул. Михаила Грушевского (на участке от Европейской пл. до Крепостного переулка);

Петровской Аллее;

Парковой дороге;

Владимирском спуске;

Боричевом спуске;

ул. Набережно-Крещатицкой (от Боричевого спуска по встречной полосе до Нижнего Вала);

Набережном шоссе (от Днепровского спуска до ул. Набережно-Крещатицкой).

С 19:00 до окончания мероприятий (ориентировочно до 1:15) ограничение движения на:

ул. Нижний Вал;

ул. Глыбочицкой;

Глыбочицком проезде;

ул. Вячеслава Черновола;

просп. Победы;

ул. Старовокзальной;

ул. Жилянской;

ул. Антоновича.

В 30-ю годовщину независимости Украины в Киеве планируют провести речной военный парад на Днепре, пролет воздушной колонны над Крещатиком и проход техники с «коробками» военных. В параде примут участие около пяти тысяч военных, в том числе из других стран.