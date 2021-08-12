ВСУ показали репетицию парада ко Дню Независимости

Командование Сухопутных войск показало репетицию пеших парадных расчетов, которые торжественно пройдут в Киеве 24 августа в честь 30-й годовщины Независимости Украины.

На видео присутствуют коробки различных родов войск и командно-парадная машина. В частности, в тренировке, кроме военных, приняли участие пограничники, полицейские, нацгвардейцы и курсанты.

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Подготовку к параду также провела авиация Министерства внутренних дел.