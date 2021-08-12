ЗСУ показали репетицію параду до Дня Незалежності

Командування Сухопутних військ показало репетицію піших парадних розрахунків, які урочисто пройдуть в Києві 24 серпня на честь 30-ї річниці Незалежності України.
На відео присутні коробки різних родів військ і командно-парадна машина. Зокрема, у тренуванні, окрім військових, взяли участь прикордонники, поліцейські, нацгвардійці та курсанти.
Підготовку до параду також провела авіація Міністерства внутрішніх справ.
- У 30-ю річницю незалежності України в Києві планують провести річковий військовий парад на Дніпрі і проліт повітряної колони над Хрещатиком.
- 24 серпня на центральній вулиці столиці відбудеться святковий парад Збройних сил, а після на НСК «Олімпійський» розпочнеться святкове шоу «Незалежність у нашій ДНК. День Незалежності країни». У ньому візьмуть участь естрадні зірки, артисти опери та балету, а також симфонічний оркестр. Завершиться музичне дійство яскравими феєрверками.