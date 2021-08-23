В параде ко Дню Независимости примет участие авиация НАТО

В параде ко Дню Независимости Украины 24 августа примет участие авиация НАТО — над Крещатиком пролетят американские, польские и британские самолеты. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу посольства США в Киеве.
В парад 24 августа примет участие боевая и транспортная авиация Воздушных сил ВСУ и подразделений МВД. Пролет в составе воздушной колонны сил безопасности и обороны и вооруженных сил стран-партнеров включен в план мероприятий.
В параде примут участие:
- самолеты Boeing KC-135 Stratotanker и Boeing P-8 Poseidon;
- польские многоцелевые истребители F-16;
- словацкие вертолеты UH60 Black Hawk и транспортные самолеты C-27 Spartan;
- британские истребители Eurofighter Typhoon.
Полет авиации над Крещатиком планируется в 12:00.
- В 30-ю годовщину независимости Украины в Киеве планируют провести речной военный парад на Днепре, пролет воздушной колонны над Крещатиком и проход техники с «коробками» военных. Участвовать в параде будут около пяти тысяч военных, в том числе из других стран.