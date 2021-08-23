В параде ко Дню Независимости примет участие авиация НАТО

В параде ко Дню Независимости Украины 24 августа примет участие авиация НАТО — над Крещатиком пролетят американские, польские и британские самолеты. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу посольства США в Киеве.

В парад 24 августа примет участие боевая и транспортная авиация Воздушных сил ВСУ и подразделений МВД. Пролет в составе воздушной колонны сил безопасности и обороны и вооруженных сил стран-партнеров включен в план мероприятий.

В параде примут участие:

самолеты Boeing KC-135 Stratotanker и Boeing P-8 Poseidon;

польские многоцелевые истребители F-16;

словацкие вертолеты UH60 Black Hawk и транспортные самолеты C-27 Spartan;

британские истребители Eurofighter Typhoon.

Полет авиации над Крещатиком планируется в 12:00.