Зеленський ініціював переговори з Єврокомісією щодо «Північного потоку — 2»

У Маріїнському палаці в Києві пройшла зустріч президента Володимира Зеленського та федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель, яка перебуває в Україні з візитом.

За підсумками зустрічі вони провели пресконференцію.

Президент заявив, що українська сторона ініціювала консультації з Європейською комісією та урядом Німеччини щодо реалізації проєкту «Північний потік — 2».

«Ми розглядаємо «Північний потік — 2» винятково через призму безпеки і вважаємо його небезпечною геополітичною зброєю з боку Кремля. Відповідно до Європейської угоди про асоціацію, ми ініціювали проведення консультацій з Європейською комісією та урядом ФРН найближчим часом», — сказав Зеленський.

Він підкреслив, що цей проєкт політичний і принесе шкоду Європі, посиливши позиції Росії. Таким чином країна-агресор отримає ще один інструмент тиску.

Меркель же наполягає на економічному змісті проєкту і зазначає, що він не тільки німецько-російський, оскільки в ньому беруть участь компанії з інших європейських країн. При цьому канцлер запевняє, що хоче якомога швидше продовжити договір про транзит газу через Україну і розвивати зелену енергетику, щоб не залежати від газу.

Водночас Німеччина виступає за нові санкції проти РФ, якщо вона спробує використати «Північний потік — 2» як зброю.