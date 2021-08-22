Зеленский инициировал переговоры с Еврокомиссией по «Северному потоку — 2»

В Мариинском дворце в Киеве прошла встреча президента Владимира Зеленского и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, которая находится в Украине с визитом.
По итогам встречи они провели пресс-конференцию.
Президент заявил, что украинская сторона инициировала консультации с Европейской комиссией и правительством Германии относительно реализации проекта «Северный поток — 2».
«Мы рассматриваем «Северный поток — 2» исключительно через призму безопасности и считаем его опасным геополитическим оружием со стороны Кремля. Согласно Европейскому соглашению об ассоциации, мы инициировали проведение консультаций с Европейской комиссией и правительством ФРГ в ближайшее время», — сказал Зеленский.
Он подчеркивает, что это проект политический и принесет вред Европе, усилив позиции России. Таким образом страна-агрессор получит еще один инструмент давления.
Меркель же настаивает на экономическом содержании проекта и отмечает, что он не только немецко-российский – мол, в нем участвуют компании и других европейских стран. При этом канцлер уверяет, что хочет как можно быстрее продлить договор о транзите газа через Украину и развивать зеленую энергетику, чтобы не зависеть от газа.
В то же время Германия выступает за новые санкции против РФ, если она попытается использовать «Северный поток — 2» как оружие.
Также он сообщил, что предложил немецкой стороне принять участие в украинском проект «зеленой трансформации».
Приоритетной темой переговоров было мирное урегулирование ситуации на Донбассе, поэтому Владимир Зеленский отметил, что «давление на Россию должно сохраняться».
«Мы считаем Германию одним из ключевых союзников в Европе. И благодарны за поддержку нашей территориальной целостности», — подчеркнул глава государства.
Меркель поддержала саммит «Крымской платформы» и выразила сожаление, что глава МИД Германии не сможет присутствовать. От страны саммит посетит глава министерства энергетики.
- 23 августа в Киеве состоится саммит «Крымской платформы», участие в котором примут представители разных стран, в частности США. «Крымская платформа» — это новый международный консультативно-коммуникационный механизм, конечной целью которого является деоккупация Крыма и его возвращение под контроль Украины. На первый саммит приедут представители 44 стран и международных организаций.
- 21 июля США достигли договоренности с Германией о «Северном потоке — 2». Предполагается, что Берлин будет добиваться от России продолжения транзита газа через Украину на 10 лет. Также в Германии обязались принимать меры в случае, если Россия начнет использовать газ как способ давления на Украину. Отдельным пунктом указана масштабная финансовая помощь Украине для модернизации украинской ГТС.
- Президент США Джо Байден заявил, что на завершающем этапе реализации проекта «Северный поток — 2» уже нет возможности остановить его строительство. В то же время Ангела Меркель отметила, что эти договоренности не решают всех проблем, но помогают всем сторонам.
- В конце июля глава «Газпрома» заявил о готовности продолжить транзит газа через Украину и после 2024 года. Это же заявил и Путин.