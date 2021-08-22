Зеленский инициировал переговоры с Еврокомиссией по «Северному потоку — 2»

В Мариинском дворце в Киеве прошла встреча президента Владимира Зеленского и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, которая находится в Украине с визитом.

По итогам встречи они провели пресс-конференцию.

Президент заявил, что украинская сторона инициировала консультации с Европейской комиссией и правительством Германии относительно реализации проекта «Северный поток — 2».

«Мы рассматриваем «Северный поток — 2» исключительно через призму безопасности и считаем его опасным геополитическим оружием со стороны Кремля. Согласно Европейскому соглашению об ассоциации, мы инициировали проведение консультаций с Европейской комиссией и правительством ФРГ в ближайшее время», — сказал Зеленский.

Он подчеркивает, что это проект политический и принесет вред Европе, усилив позиции России. Таким образом страна-агрессор получит еще один инструмент давления.

Меркель же настаивает на экономическом содержании проекта и отмечает, что он не только немецко-российский – мол, в нем участвуют компании и других европейских стран. При этом канцлер уверяет, что хочет как можно быстрее продлить договор о транзите газа через Украину и развивать зеленую энергетику, чтобы не зависеть от газа.

В то же время Германия выступает за новые санкции против РФ, если она попытается использовать «Северный поток — 2» как оружие.