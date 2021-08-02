Новости

Глава МИД Кулеба озвучил тематические панели «Крымской платформы»

Автор:
София Телишевская
Дата:

В Киеве в рамках саммита «Крымской платформы» 23 августа проведут четыре тематические панели.

Об этом глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал на форуме «Украина 30».

«На саммите, кроме основного заседания с участием глав делегаций, состоятся четыре тематические панели», — сообщил чиновник.

Какие будут тематические панели:

  • о непризнании попытки аннексии Крыма;
  • о милитаризации Азово-Черноморского региона;
  • о путях реинтеграции Крыма через права человека и устойчивое развитие;
  • о восстановлении прав крымскотатарского народа.

К декларации, которую примут на саммите, смогут присоединиться государства, представители которых не приедут в Киев 23 августа.

  • «Крымская платформа» — это новый международный консультативно-коммуникационный механизм, конечной целью которого является деоккупация Крыма и его возвращение под контроль Украины.
  • Платформа будет работать на нескольких уровнях. Первый — самый высокий политический уровень, к которому присоединятся главы иностранных государств. Второй — уровень глав МИД и министров обороны. Третий — межпарламентский уровень. И четвертый — уровень экспертов.
  • Ранее стало известно, что США на саммите «Крымской платформы» представит министр транспорта США Пит Буттиджич.