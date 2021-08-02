Глава МЗС Кулеба озвучив тематичні панелі «Кримської платформи»

У Києві в рамках саміту «Кримської платформи» 23 серпня проведуть чотири тематичні панелі.
Про це глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба розповів на форумі «Україна 30».
«На саміті, окрім основного засідання за участі глав делегацій, відбудуться чотири тематичні панелі», — повідомив урядовець.
Які будуть тематичні панелі:
- про невизнання спроби анексії Криму;
- про мілітаризацію Азово-Чорноморського регіону;
- про шляхи реінтеграції Криму через права людини і сталий розвиток;
- про відновлення прав кримськотатарського народу.
До декларації, яку ухвалять на саміті, зможуть приєднатися держави, представники яких не приїдуть до Києва 23 серпня. Наразі свою присутність підтвердили 29 країн.
- «Кримська платформа» — це новий міжнародний консультативно-комунікаційний механізм, кінцевою метою якого є деокупація Криму та його повернення під контроль України.
- Платформа працюватиме на кількох рівнях. Перший — найвищий політичний рівень, до якого долучаться глави іноземних держав. Другий — рівень глав МЗС і міністрів оборони. Третій — міжпарламентський рівень. І четвертий — рівень експертів.
- Раніше стало відомо, що США на саміті «Кримської платформи» представить міністр транспорту Піт Буттіджіч.