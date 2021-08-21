Операцію з евакуації українців з Афганістану організувало Головне управління розвідки

Операцію з евакуації українців та іноземних громадян із Афганістану організувало Головне управління розвідки.
Про це повідомляється на сторінці відомства.
«В результаті проведення спеціальної операції Міністерства оборони України з Афганістану було евакуйовано групу наших співвітчизників та громадян інших держав. За результатами переговорів з екіпажем літака відомо, що повітряне судно знаходиться у безпечному повітряному просторі та прямує до України», — повідомляється на сторінці ГУР.
Там додали, що операцію було організовано та здійснено «патріотами та професіоналами, які виконують складні завдання не заради слави, а в ім’я України».
- У суботу, 21 серпня, з аеропорту Кабулу вилетів український військово-транспортний літак Іл-76МД 25-ї бригади транспортної авіації Повітряних сил ЗСУ, який евакуював українців та іноземних громадян із Афганістану, де владу захопили таліби.
- 15 серпня бойовики руху «Талібан» увійшли в Кабул і заявили, що захопили владу в країні. Бойовики взяли під контроль понад 90% територій. Частина уряду і на той час ще президент Ашраф Гані втекли з країни.
- 19 серпня, в день 102-ї річниці незалежності Афганістану від Британської імперії радикальний рух «Талібан» офіційно заявив про створення «Ісламського Емірату Афганістан».
- З Кабулу і країни хлинув потік біженців. У столиці триває масова евакуація дипломатів і громадян інших країн. Також літаками евакуюють афганців, які співпрацювали зі США і союзниками.