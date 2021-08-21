Літак Збройних сил України евакуював людей із Афганістану

У суботу, 21 серпня, з аеропорту Кабулу вилетів український військово-транспортний літак Іл-76МД 25-ї бригади транспортної авіації Повітряних сил ЗСУ, який евакуював українців та іноземних громадян із Афганістану, де владу захопили таліби.

Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України.