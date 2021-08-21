Літак Збройних сил України евакуював людей із Афганістану

У суботу, 21 серпня, з аеропорту Кабулу вилетів український військово-транспортний літак Іл-76МД 25-ї бригади транспортної авіації Повітряних сил ЗСУ, який евакуював українців та іноземних громадян із Афганістану, де владу захопили таліби.
Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України.
«Станом на 10.00 21 серпня Іл-76МД Повітряних сил перебуває на аеродромі Ісламабаду (Пакистан)», — йдеться у повідомленні.
Наразі кількість евакуйованих людей та час повернення в Україну уточнюється.
- 15 серпня бойовики руху «Талібан» увійшли в Кабул і заявили, що захопили владу в країні. Бойовики взяли під контроль понад 90% територій. Частина уряду і на той час ще президент Ашраф Гані втекли з країни.
- 19 серпня, в день 102-ї річниці незалежності Афганістану від Британської імперії радикальний рух «Талібан» офіційно заявив про створення «Ісламського Емірату Афганістан».
- З Кабулу і країни хлинув потік біженців. У столиці триває масова евакуація дипломатів і громадян інших країн. Також літаками евакуюють афганців, які співпрацювали зі США і союзниками.
- Аеропорт зараз відкритий для військових літаків і для деяких комерційних рейсів. Його безпеку контролюють сили США. Цивільні рейси планують пускати із суботи (21 серпня). Перші два дні після захоплення Кабулу талібами в аеропорту панував хаос, жертвами якого стали щонайменше 12 осіб. За даними НАТО, з Кабулу вже евакуювали понад 18 тисяч осіб.