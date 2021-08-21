Самолет Вооруженных сил Украины эвакуировал людей из Афганистана

В субботу, 21 августа, из аэропорта Кабула вылетел украинский военно-транспортный самолет Ил-76МД 25-й бригады транспортной авиации Воздушных сил ВСУ, который эвакуировал украинских и иностранных граждан из Афганистана, где власть захватили талибы.

Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.