У «Талібані» обіцяють покарати бойовиків, які тероризують цивільних мешканців, та готують нову модель управління Афганістаном

«Ми чули про деякі випадки звірств і злочинів проти цивільного населення. Якщо таліби (члени) скоюють злочини, вони будуть розслідувані. Ми можемо зрозуміти паніку, стрес і занепокоєння. Люди думають, що ми не будемо нести відповідальність, але це не так», — запевнив він.

Про це з посиланням на представника талібів пише Reuters .

Бойовики руху «Талібан» будуть нести відповідальність за тортури і злочини щодо мешканців Афганістану .

Також він уточнив, що нова модель не буде демократією за визначенням Заходу, але «вона захистить права кожного».

Водночас представник руху поклав відповідальність за хаос в аеропорту Кабулу, де тисячі людей намагаються вилетіти з країни, на Захід: «У Заходу міг бути кращий план евакуації».

Тим часом західні ЗМІ повідомили, що до Кабулу прибув лідер «Талібану» Абдул Гані Барадар — нібито на переговори про створення «інклюзивного уряду».

«Він перебуває в Кабулі, щоби зустрітися з лідерами джихадистів і політиками для створення інклюзивного уряду», — сказав високопоставлений представник руху «Талібан», цитує Agence France-Presse.