У «Талібані» обіцяють покарати бойовиків, які тероризують цивільних мешканців, та готують нову модель управління Афганістаном

Бойовики руху «Талібан» будуть нести відповідальність за тортури і злочини щодо мешканців Афганістану.
Про це з посиланням на представника талібів пише Reuters.
«Ми чули про деякі випадки звірств і злочинів проти цивільного населення. Якщо таліби (члени) скоюють злочини, вони будуть розслідувані. Ми можемо зрозуміти паніку, стрес і занепокоєння. Люди думають, що ми не будемо нести відповідальність, але це не так», — запевнив він.
За словами представника «Талібану», рух планує підготувати нову модель управління Афганістаном протягом наступних кількох тижнів.
Також він уточнив, що нова модель не буде демократією за визначенням Заходу, але «вона захистить права кожного».
Водночас представник руху поклав відповідальність за хаос в аеропорту Кабулу, де тисячі людей намагаються вилетіти з країни, на Захід: «У Заходу міг бути кращий план евакуації».
Тим часом західні ЗМІ повідомили, що до Кабулу прибув лідер «Талібану» Абдул Гані Барадар — нібито на переговори про створення «інклюзивного уряду».
«Він перебуває в Кабулі, щоби зустрітися з лідерами джихадистів і політиками для створення інклюзивного уряду», — сказав високопоставлений представник руху «Талібан», цитує Agence France-Presse.
- 15 серпня бойовики руху «Талібан» увійшли в Кабул і заявили, що захопили владу в країні. Бойовики взяли під контроль понад 90% територій. Частина уряду і на той час ще президент Ашраф Гані втекли з країни.
- 19 серпня, в день 102-ї річниці незалежності Афганістану від Британської імперії радикальний рух «Талібан» офіційно заявив про створення «Ісламського Емірату Афганістан».
- З Кабулу і країни хлинув потік біженців. У столиці триває масова евакуація дипломатів і громадян інших країн. Також літаками евакуюють афганців, які співпрацювали зі США і союзниками.
- Таліби вже декілька разів відкривали вогонь по учасниках мирних демонстрацій на підтримку національного афганського прапора в різних провінціях. Унаслідок стрілянини загинули щонайменше дві людини, ще 10 постраждали. Окрім того, таліби вже вбили щонайменше двох жінок.