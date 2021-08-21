Греція встановила 40-кілометровий паркан на кордоні з Туреччиною, побоюючись напливу мігрантів з Афганістану

Греція встановила 40-кілометровий паркан і систему спостереження на кордоні з Туреччиною через можливий наплив мігрантів із Афганістану, де владу захопили таліби.
Про це заявив міністр у справах захисту громадян Греції Міхаліс Хрисохоїдіс під час візиту в регіон Еврос, повідомляє BBC.
«Ми не можемо пасивно чекати на можливий наплив. Наші кордони залишаться безпечними та недоторканними», — сказав він.
За словами Хрисохоїдіса, в останні дні було завершено розширення 12,5-кілометрового паркану, а також встановлення високотехнологічної автоматизованої електронної системи моніторингу.
Також у п’ятницю, 20 серпня, президент Туреччини Реджеп Ердоган під час розмови з премʼєр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом наголосив, що «нова хвиля міграції неминуча, якщо не буде вжито необхідних заходів в Афганістані та Ірані».
Греція вже пригрозила, що може відправити назад громадян Афганістану, які нелегально прибувають до країни.
- 15 серпня бойовики руху «Талібан» увійшли в Кабул і заявили, що захопили владу в країні. Бойовики взяли під контроль понад 90% територій. Частина уряду і на той час ще президент Ашраф Гані втекли з країни.
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- З Кабулу і країни хлинув потік біженців. У столиці триває масова евакуація дипломатів і громадян інших країн. Також літаками евакуюють афганців, які співпрацювали зі США і союзниками.