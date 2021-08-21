Греция установила 40-километровый забор на границе с Турцией, опасаясь наплыва мигрантов из Афганистана

Об этом заявил министр по делам защиты граждан Греции Михалис Хрисохоидис во время визита в регион Эврос, сообщает BBC .

Греция установила 40-километровый забор и систему наблюдения на границе с Турцией из-за возможного наплыва мигрантов из Афганистана, где власть захватили талибы .

«Мы не можем пассивно ждать возможного наплыва. Наши границы останутся безопасными и неприкосновенными», — сказал он.

По словам Хрисохоидиса, в последние дни было завершено расширение 12,5-километрового забора, а также установка высокотехнологичной автоматизированной электронной системы мониторинга.

Также в пятницу, 20 августа, президент Турции Реджеп Эрдоган во время разговора с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом подчеркнул, что «новая волна миграции неизбежна, если не будут приняты необходимые меры в Афганистане и Иране».

Греция уже пригрозила, что может отправить обратно граждан Афганистана, которые нелегально прибывают в страну.