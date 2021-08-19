Платформа OnlyFans заборонила публікувати контент сексуального характеру

Сервіс обміну фото і відео OnlyFans, найбільш відомий своїм контентом сексуального характеру, заборонить подібні публікації з 1 жовтня.
Про це повідомляє The Verge.
У компанії пояснили такий крок тиском з боку партнерів — постачальників банківських послуг і платежів. «Щоб забезпечити довгострокову стабільність нашої платформи і продовжувати розміщувати у себе спільноту творців контенту та їхніх шанувальників, ми повинні розвивати наші правила щодо контенту», — йдеться в заяві OnlyFans.
Творцям контенту, як і раніше, дозволять публікувати оголені фото, якщо вони будуть відповідати політиці сайту. Більш детальна інформація буде доступна найближчими днями.
Раніше OnlyFans стверджувала, що на її платформі присутні понад 2 мільйони творців, які, надаючи доступ до свого контенту за передплатою, заробили на цьому понад $5 мільярдів. Платформа отримує 20% комісії від доходу авторів контенту.
Повідомляється, що компанія шукає інвесторів на суму понад $1 мільярд, але має з цим труднощі, переважно через поширення порно на сайті. Видання Axios зазначає, що компанія взагалі не згадує порнографію у презентаціях для інвесторів.
- У квітні журнал Time уперше представив рейтинг найвпливовіших компаній світу. Сервіс OnlyFans потрапив у категорію «Руйнівники укладу».
- У грудні минулого року газета The New York Times опублікувала статтю, в якій йшлося, що Pornhub заробляє на відео з реальними сценами насильства і неповнолітніми. Одна жінка розповіла журналістам, що знайшла понад 50 роликів на сайті зі своєю 15-річною дочкою після її зникнення, а 19-річна дівчина зазнала жорстоких цькувань у коледжі через злив інтимного відео, призначеного для її хлопця. Ситуація довела її до наркозалежності та спроби суїциду.
- MasterСard і Visa після перевірки відмовилися співпрацювати з порносайтом, а сама платформа ввела нові обмеження і видалила 10 мільйонів відео (понад 60% свого контенту).