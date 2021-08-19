Платформа OnlyFans заборонила публікувати контент сексуального характеру

Сервіс обміну фото і відео OnlyFans, найбільш відомий своїм контентом сексуального характеру, заборонить подібні публікації з 1 жовтня.

Про це повідомляє The Verge.

У компанії пояснили такий крок тиском з боку партнерів — постачальників банківських послуг і платежів. «Щоб забезпечити довгострокову стабільність нашої платформи і продовжувати розміщувати у себе спільноту творців контенту та їхніх шанувальників, ми повинні розвивати наші правила щодо контенту», — йдеться в заяві OnlyFans.

Творцям контенту, як і раніше, дозволять публікувати оголені фото, якщо вони будуть відповідати політиці сайту. Більш детальна інформація буде доступна найближчими днями.

Раніше OnlyFans стверджувала, що на її платформі присутні понад 2 мільйони творців, які, надаючи доступ до свого контенту за передплатою, заробили на цьому понад $5 мільярдів. Платформа отримує 20% комісії від доходу авторів контенту.

Повідомляється, що компанія шукає інвесторів на суму понад $1 мільярд, але має з цим труднощі, переважно через поширення порно на сайті. Видання Axios зазначає, що компанія взагалі не згадує порнографію у презентаціях для інвесторів.