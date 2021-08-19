Платформа OnlyFans запретила публиковать контент сексуального характера

Сервис обмена фото и видео OnlyFans, наиболее известный своим контентом сексуального характера, запретит подобные публикации с 1 октября.
Об этом сообщает The Verge.
В компании объяснили такой шаг давлением со стороны партнеров — поставщиков банковских услуг и платежей. «Чтобы обеспечить долгосрочную устойчивость нашей платформы и продолжать размещать у себя сообщество создателей контента и их поклонников, мы должны развивать наши правила в отношении контента», — говорится в заявлении OnlyFans.
Создателям контента по-прежнему будет разрешено публиковать обнаженные фото, если они будут соответствовать политике сайта. Более подробная информация появится в ближайшие дни.
Ранее OnlyFans утверждала, что на ее платформе присутствуют более 2 миллионов создателей, которые, предоставляя доступ к своему контенту по подписке, заработали на этом свыше $5 миллиардов. Платформа получает 20% комиссии от дохода авторов контента.
Сообщается, что компания ищет инвесторов на сумму более $1 миллиарда, но испытывает с этим трудности, в основном из-за распространения порно на сайте. Издание Axios отмечает, что компания вообще не упоминает порнографию в презентациях для инвесторов.
- В апреле журнал Time впервые представил рейтинг самых влиятельных компаний мира. Сервис OnlyFans попал в категорию «Разрушители устоев».
- В декабре прошлого года газета The New York Times опубликовала статью, в которой говорилось, что Pornhub зарабатывает на видео с реальными сценами насилия и несовершеннолетними. Одна женщина рассказала журналистам, что нашла более 50 роликов на сайте со своей 15-летней дочерью после ее исчезновения, а 19-летняя девушка подверглась жестокой травле в колледже из-за слива интимного видео, предназначенного для ее парня. Ситуация довела ее до наркозависимости и попытки суицида.
- MasterСard и Visa после проверки отказались сотрудничать с порносайтом, а сама платформа ввела новые ограничения и удалила 10 миллионов видео (более 60% своего контента).