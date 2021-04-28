Журнал Time впервые представил рейтинг самых влиятельных компаний мира

Американский журнал Time, который с 1999 года составляет список самых влиятельных людей мира, в этом году впервые представил список 100 самых влиятельных компаний. В списке пять категорий: «Первопроходцы», «Лидеры», «Инноваторы», «Гиганты» и «Разрушители уклада».
В основе списка лежит вопрос «Какие компании формируют наше будущее». Журнал отобрал предприятия, основываясь на рекомендациях экспертов и собственных журналистов. Затем компании оценили по определенным параметрам, среди которых — актуальность, инновации, успешность. В итоге получился разнообразный набор из 100 организаций — от технологических стартапов, которые разрабатывают более разумный способ утилизации, до криптовалютних фирм.
«Первопроходцы» (первые 5 из списка):
- Roblox — мировая online-платформа для создания игр;
- Flutterwave — африканская компания, которая занимается платежными системами для мировых торговцев;
- HYBE — южнокорейская компания звукозаписи;
- Savage X Fenty — линия нижнего белья от певицы Rihanna;
- Rad Power Bikes — производитель электрических велосипедов.
«Лидеры»:
- NBA;
- Apple;
- Delta — авиакомпания Соединенных Штатов Америки;
- Walgreens — вторая по величине сеть аптечных магазинов в США;
- Pfizer и BioNTech — компании, которые совместно разработали пока самую эффективную вакцину от коронавируса — 95%.
«Инноваторы»:
- Gro Intelligence — стартап, который помогает бороться с массовым голодом и глобальным потеплением;
- Moderna — американская компания, которая разработала вакцину от коронавируса (эффективность 94%);
- Stripe — американская технологическая компания, разрабатывающая решения для приема и обработки электронных платежей;
- Nintendo — японский производитель видеоигр и консолей;
- Netflix.
«Гиганты»:
- General Motors;
- Alibaba
- Facebook;
- Disney;
- Samsung.
«Разрушители уклада»:
- Illumina — американская компания, которая расшифровала коронавирус;
- Huawei;
- Shopify — интернет-компания, которая разрабатывает программы для онлайновых и розничных магазинов;
- Tesla;
- Onlyfans — сервис, в котором пользователи выкладывают платный контент для взрослых.
Напомним, что журнал Time ранее назвал 2020 год «худшим» в современной истории США и поместил на обложку перечеркнутые цифры. Кроме этого, журнал в 2020 году впервые в своей истории решил выбрать Ребенка года. Этот титул получила 15-летняя школьница из Колорадо, которая занимается технологиями для решения различных проблем, в том числе загрязнения питьевой воды.