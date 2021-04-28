Журнал Time впервые представил рейтинг самых влиятельных компаний мира

Американский журнал Time, который с 1999 года составляет список самых влиятельных людей мира, в этом году впервые представил список 100 самых влиятельных компаний. В списке пять категорий: «Первопроходцы», «Лидеры», «Инноваторы», «Гиганты» и «Разрушители уклада».

В основе списка лежит вопрос «Какие компании формируют наше будущее». Журнал отобрал предприятия, основываясь на рекомендациях экспертов и собственных журналистов. Затем компании оценили по определенным параметрам, среди которых — актуальность, инновации, успешность. В итоге получился разнообразный набор из 100 организаций — от технологических стартапов, которые разрабатывают более разумный способ утилизации, до криптовалютних фирм.