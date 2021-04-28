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Журнал Time впервые представил рейтинг самых влиятельных компаний мира

Автор:
Ангелина Шеремет
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Американский журнал Time, который с 1999 года составляет список самых влиятельных людей мира, в этом году впервые представил список 100 самых влиятельных компаний. В списке пять категорий: «Первопроходцы», «Лидеры», «Инноваторы», «Гиганты» и «Разрушители уклада».

В основе списка лежит вопрос «Какие компании формируют наше будущее». Журнал отобрал предприятия, основываясь на рекомендациях экспертов и собственных журналистов. Затем компании оценили по определенным параметрам, среди которых — актуальность, инновации, успешность. В итоге получился разнообразный набор из 100 организаций — от технологических стартапов, которые разрабатывают более разумный способ утилизации, до криптовалютних фирм.

«Первопроходцы» (первые 5 из списка):

  • Roblox — мировая online-платформа для создания игр;
  • Flutterwave — африканская компания, которая занимается платежными системами для мировых торговцев;
  • HYBE — южнокорейская компания звукозаписи;
  • Savage X Fenty — линия нижнего белья от певицы Rihanna;
  • Rad Power Bikes — производитель электрических велосипедов.

«Лидеры»:

  • NBA;
  • Apple;
  • Delta — авиакомпания Соединенных Штатов Америки;
  • Walgreens — вторая по величине сеть аптечных магазинов в США;
  • Pfizer и BioNTech — компании, которые совместно разработали пока самую эффективную вакцину от коронавируса — 95%.

«Инноваторы»:

  • Gro Intelligence — стартап, который помогает бороться с массовым голодом и глобальным потеплением;
  • Moderna — американская компания, которая разработала вакцину от коронавируса (эффективность 94%);
  • Stripe — американская технологическая компания, разрабатывающая решения для приема и обработки электронных платежей;
  • Nintendo — японский производитель видеоигр и консолей;
  • Netflix.

«Гиганты»:

  • General Motors;
  • Alibaba
  • Facebook;
  • Disney;
  • Samsung.

«Разрушители уклада»:

  • Illumina — американская компания, которая расшифровала коронавирус;
  • Huawei;
  • Shopify — интернет-компания, которая разрабатывает программы для онлайновых и розничных магазинов;
  • Tesla;
  • Onlyfans — сервис, в котором пользователи выкладывают платный контент для взрослых.

Напомним, что журнал Time ранее назвал 2020 год «худшим» в современной истории США и поместил на обложку перечеркнутые цифры. Кроме этого, журнал в 2020 году впервые в своей истории решил выбрать Ребенка года. Этот титул получила 15-летняя школьница из Колорадо, которая занимается технологиями для решения различных проблем, в том числе загрязнения питьевой воды.