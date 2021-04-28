Журнал Time уперше представив рейтинг найвпливовіших компаній світу

Американський журнал Time, який з 1999 року складає список найвпливовіших людей світу, цього року вперше представив список 100 найвпливовіших компаній. У списку пʼять категорій: «Першопрохідники», «Лідери», «Інноватори», «Гіганти» і «Руйнівники укладу».

В основі списку лежить питання «Які компанії формують наше майбутнє». Журнал відібрав підприємства, ґрунтуючись на рекомендаціях експертів і власних журналістів. Потім компанії оцінили за певними параметрами, серед яких — актуальність, інновації, успішність. У результаті вийшов різноманітний набір зі 100 організацій — від технологічних стартапів, які розробляють більш розумний спосіб утилізації, до криптовалютних фірм.