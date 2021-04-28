Журнал Time уперше представив рейтинг найвпливовіших компаній світу

Американський журнал Time, який з 1999 року складає список найвпливовіших людей світу, цього року вперше представив список 100 найвпливовіших компаній. У списку пʼять категорій: «Першопрохідники», «Лідери», «Інноватори», «Гіганти» і «Руйнівники укладу».
В основі списку лежить питання «Які компанії формують наше майбутнє». Журнал відібрав підприємства, ґрунтуючись на рекомендаціях експертів і власних журналістів. Потім компанії оцінили за певними параметрами, серед яких — актуальність, інновації, успішність. У результаті вийшов різноманітний набір зі 100 організацій — від технологічних стартапів, які розробляють більш розумний спосіб утилізації, до криптовалютних фірм.
«Першопрохідники» (перші 5 зі списку):
- Roblox — світова online-платформа для створення ігор;
- Flutterwave — африканська компанія, яка займається платіжними системами для світових торговців;
- HYBE — південнокорейська компанія звукозапису;
- Savage X Fenty — лінія спідньої білизни від співачки Rihanna;
- Rad Power Bikes — виробник електричних велосипедів.
«Лідери»:
- NBA;
- Apple;
- Delta — авіакомпанія Сполучених Штатів Америки;
- Walgreens — друга за розміром мережа аптечних магазинів у США;
- Pfizer і BioNTech — компанії, що спільно розробили поки найефективнішу вакцину від коронавірусу — 95%.
«Інноватори»:
- Gro Intelligence — стартап, який допомагає боротися з масовим голодом і глобальним потеплінням;
- Moderna — американська компанія, що розробила вакцину від коронавірусу (ефективність — 94%);
- Stripe — американська технологічна компанія, що розробляє рішення для прийому й обробки електронних платежів;
- Nintendo — японський виробник відеоігор і консолей;
- Netflix.
«Гіганти»:
- General Motors;
- Alibaba
- Facebook;
- Disney;
- Samsung.
«Руйнівники укладу»:
- Illumina — американська компанія, яка розшифрувала коронавірус;
- Huawei;
- Shopify — інтернет-компанія, яка розробляє програми для онлайнових і роздрібних магазинів;
- Tesla;
- Onlyfans — сервіс, в якому користувачі викладають платний контент для дорослих.
Нагадаємо, що журнал Time раніше назвав 2020 рік «найгіршим» у сучасній історії США та помістив на обкладинку перекреслені цифри. Окрім цього, журнал у 2020 році вперше у своїй історії вирішив обрати Дитину року. Нею стала 15-річна школярка з Колорадо, яка займається технологіями для розвʼязання різних проблем, зокрема забруднення питної води.