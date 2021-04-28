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Журнал Time уперше представив рейтинг найвпливовіших компаній світу

Автор:
Ангеліна Шеремет
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Американський журнал Time, який з 1999 року складає список найвпливовіших людей світу, цього року вперше представив список 100 найвпливовіших компаній. У списку пʼять категорій: «Першопрохідники», «Лідери», «Інноватори», «Гіганти» і «Руйнівники укладу».

В основі списку лежить питання «Які компанії формують наше майбутнє». Журнал відібрав підприємства, ґрунтуючись на рекомендаціях експертів і власних журналістів. Потім компанії оцінили за певними параметрами, серед яких — актуальність, інновації, успішність. У результаті вийшов різноманітний набір зі 100 організацій — від технологічних стартапів, які розробляють більш розумний спосіб утилізації, до криптовалютних фірм.

«Першопрохідники» (перші 5 зі списку):

  • Roblox — світова online-платформа для створення ігор;
  • Flutterwave — африканська компанія, яка займається платіжними системами для світових торговців;
  • HYBE — південнокорейська компанія звукозапису;
  • Savage X Fenty — лінія спідньої білизни від співачки Rihanna;
  • Rad Power Bikes — виробник електричних велосипедів.

«Лідери»:

  • NBA;
  • Apple;
  • Delta — авіакомпанія Сполучених Штатів Америки;
  • Walgreens — друга за розміром мережа аптечних магазинів у США;
  • Pfizer і BioNTech — компанії, що спільно розробили поки найефективнішу вакцину від коронавірусу — 95%.

«Інноватори»:

  • Gro Intelligence — стартап, який допомагає боротися з масовим голодом і глобальним потеплінням;
  • Moderna — американська компанія, що розробила вакцину від коронавірусу (ефективність — 94%);
  • Stripe — американська технологічна компанія, що розробляє рішення для прийому й обробки електронних платежів;
  • Nintendo — японський виробник відеоігор і консолей;
  • Netflix.

«Гіганти»:

  • General Motors;
  • Alibaba
  • Facebook;
  • Disney;
  • Samsung.

«Руйнівники укладу»:

  • Illumina — американська компанія, яка розшифрувала коронавірус;
  • Huawei;
  • Shopify — інтернет-компанія, яка розробляє програми для онлайнових і роздрібних магазинів;
  • Tesla;
  • Onlyfans — сервіс, в якому користувачі викладають платний контент для дорослих.

Нагадаємо, що журнал Time раніше назвав 2020 рік «найгіршим» у сучасній історії США та помістив на обкладинку перекреслені цифри. Окрім цього, журнал у 2020 році вперше у своїй історії вирішив обрати Дитину року. Нею стала 15-річна школярка з Колорадо, яка займається технологіями для розвʼязання різних проблем, зокрема забруднення питної води.