Заступниця глави Нацбанку Рожкова: Апеляційний суд підтвердив незаконність догани від Ради НБУ

Перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова спростувала повідомлення ЗМІ про те, що суд визнав законною догану Ради НБУ їй та її колишньому колезі Дмитру Сологубу.
Відповідний пост Рожкова написала у Facebook.
Вона зазначила, що Шостий апеляційний суд, посилаючись на процесуальні норми судочинства, вирішив, що він не може розглядати цю справу, і відмовився від неї.
Відтак ця справа перебуває у компетенції Київського апеляційного суду, який відмовив НБУ в задоволенні апеляційної скарги, залишивши без змін рішення першої інстанції.
«Іншими словами, ми не програли в Шостому апеляційному суді. Шостий апеляційний суд відмовився розглядати цю справу по суті та передав її до Київського апеляційного, в якому рішення на нашу користь як позивачів залишилося без змін», — зазначила перша заступниця голови НБУ.
Рожкова додала, що рішення Київського апеляційного суду набуло чинності з моменту оголошення — з 12 серпня цього року.
- Дмитро Сологуб і Катерина Рожкова — єдині члени правління НБУ, які зберегли посади після зміни голови Нацбанку в липні 2020 року. Хоча вже у червні Сологуб перейшов працювати в МВФ.
- У жовтні 2020 року Рада Національного банку оголосила догану і висловила недовіру Рожковій та Сологубу. Приводом для цього, як заявили в Раді, стали порушення розпорядчих актів НБУ, Кодексу етики працівника НБУ, правил внутрішнього розпорядку для працівників НБУ і вимог Кодексу законів про працю.
- Рожкова згодом заявила, що догану винесли за коментар для ЗМІ. Вона зазначила, що рішення про винесення догани ухвалювали за зачиненими дверима, без пояснення причин і заслуховування сторін, і натякнула, що за доганою стоїть глава НБУ Кирило Шевченко. Вона назвала таке рішення Ради НБУ «тривожним сигналом для незалежності Нацбанку». Сологуб, зі свого боку, назвав дикістю отримання від Ради НБУ догани та висловлення йому і Рожковій недовіри.