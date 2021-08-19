Заступниця глави Нацбанку Рожкова: Апеляційний суд підтвердив незаконність догани від Ради НБУ

Перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова спростувала повідомлення ЗМІ про те, що суд визнав законною догану Ради НБУ їй та її колишньому колезі Дмитру Сологубу.

Відповідний пост Рожкова написала у Facebook.

Вона зазначила, що Шостий апеляційний суд, посилаючись на процесуальні норми судочинства, вирішив, що він не може розглядати цю справу, і відмовився від неї.

Відтак ця справа перебуває у компетенції Київського апеляційного суду, який відмовив НБУ в задоволенні апеляційної скарги, залишивши без змін рішення першої інстанції.