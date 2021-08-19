Замглавы Нацбанка Рожкова: Апелляционный суд подтвердил незаконность выговора от Совета НБУ

Первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова опровергла сообщения СМИ о том, что суд признал законным выговор Совета НБУ ей и ее бывшему коллеге Дмитрию Сологубу.

Соответствующий пост Рожкова написала в Facebook.

Она отметила, что Шестой апелляционный суд, ссылаясь на процессуальные нормы судопроизводства, решил, что он не может рассматривать это дело, и отказался от него.

Сейчас это дело находится в компетенции Киевского апелляционного суда, который отказал НБУ в удовлетворении апелляционной жалобы, оставив без изменений решение первой инстанции.