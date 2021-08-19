Замглавы Нацбанка Рожкова: Апелляционный суд подтвердил незаконность выговора от Совета НБУ

Первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова опровергла сообщения СМИ о том, что суд признал законным выговор Совета НБУ ей и ее бывшему коллеге Дмитрию Сологубу.
Соответствующий пост Рожкова написала в Facebook.
Она отметила, что Шестой апелляционный суд, ссылаясь на процессуальные нормы судопроизводства, решил, что он не может рассматривать это дело, и отказался от него.
Сейчас это дело находится в компетенции Киевского апелляционного суда, который отказал НБУ в удовлетворении апелляционной жалобы, оставив без изменений решение первой инстанции.
«Другими словами, мы не проиграли в Шестом апелляционном суде. Шестой апелляционный суд отказался рассматривать это дело по существу и передал его в Киевский апелляционный, в котором решение в нашу пользу в качестве истцов осталось без изменений», — отметила первая замглавы НБУ.
Рожкова добавила, что решение Киевского апелляционного суда вступило в силу с момента объявления — с 12 августа этого года.
- Дмитрий Сологуб и Екатерина Рожкова — единственные члены правления НБУ, которые сохранили должности после смены главы Нацбанка в июле 2020 года. Хотя уже в июне Сологуб перешел работать в МВФ.
- В октябре 2020 года Совет Национального банка объявил выговор и выразил недоверие Рожковой и Сологубу. Поводом для этого стали нарушения распорядительных актов НБУ, Кодекса этики сотрудника НБУ, правил внутреннего распорядка для сотрудников НБУ и требований Кодекса законов о труде.
- Рожкова впоследствии заявила, что выговор вынесли за комментарий для СМИ. Она отметила, что решение о вынесении выговора принимали за закрытыми дверями, без объяснения причин и заслушивания сторон, и намекнула, что за выговором стоит глава НБУ Кирилл Шевченко. Кроме того, Рожкова назвала такое решение Совета НБУ «тревожным сигналом для независимости Нацбанка». Сологуб, со своей стороны, назвал дикостью получение от Совета НБУ выговора и выражение ему и Рожковой недоверия.