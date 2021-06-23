Замглавы Нацбанка Сологуб ушел работать в МВФ. В прошлом году ему выражали недоверие

Заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб уволен с занимаемой должности и переходит работать в вашингтонский офис Международного валютного фонда.

Об увольнении Сологуба сообщила пресс-служба НБУ.

Решение об увольнении принял Совет Нацбанка на заседании 23 июня по представлению главы НБУ Кирилла Шевченко.

Сейчас Нацбанк определяется с кандидатом на должность замглавы. При этом Сологуб может и дальше исполнять свои обязанности, пока на его место не найдут замену.

В комментарии LIGA.net Сологуб рассказал, что в МВФ он будет работать в Monetary and Capital Markets Department в подразделении корпоративного управления центробанков. Он уточнил, что эта работа не пересекается с вопросами сотрудничества Украины и МВФ.