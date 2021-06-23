Замглавы Нацбанка Сологуб ушел работать в МВФ. В прошлом году ему выражали недоверие

Заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб уволен с занимаемой должности и переходит работать в вашингтонский офис Международного валютного фонда.
Об увольнении Сологуба сообщила пресс-служба НБУ.
Решение об увольнении принял Совет Нацбанка на заседании 23 июня по представлению главы НБУ Кирилла Шевченко.
Сейчас Нацбанк определяется с кандидатом на должность замглавы. При этом Сологуб может и дальше исполнять свои обязанности, пока на его место не найдут замену.
В комментарии LIGA.net Сологуб рассказал, что в МВФ он будет работать в Monetary and Capital Markets Department в подразделении корпоративного управления центробанков. Он уточнил, что эта работа не пересекается с вопросами сотрудничества Украины и МВФ.
- Сологуб в Нацбанке работает с осени 2014 года и его контракт истек 11 июля 2021 года. Он отвечал за работу блока «Монетарная стабильность», в который входят Департамент монетарной политики и экономического анализа, Департамент статистики и отчетности, Департамент финансовой стабильности, Департамент методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений, Управление европейской интеграции и международных программ.
- Сологуб и Катерина Рожкова — единственные члены правления НБУ, которые сохранили должности после смены главы Нацбанка в июле 2020 года.
- В октябре 2020 года Совет Национального банка объявил выговор и выразил недоверие Рожковой и Сологубу. Поводом для этого стали нарушения распорядительных актов НБУ, Кодекса этики сотрудника НБУ, правил внутреннего распорядка для сотрудников НБУ и требований Кодекса законов о труде.
- Рожкова впоследствии заявила, что выговор вынесли за комментарий для СМИ. Она отметила, что решение о вынесении выговора принималось за закрытыми дверями, без объяснения причин и заслушивания сторон, и намекнула, что за выговором стоит глава НБУ Кирилл Шевченко. Кроме того, Рожкова назвала такое решение Совета НБУ «тревожным сигналом для независимости Нацбанка». Сологуб, со своей стороны, назвал дикостью получение от Совета НБУ выговора и выражение ему и Рожковой недоверия.