Заступник голови Нацбанку Сологуб пішов працювати в МВФ. У минулому році йому висловлювали недовіру

Заступник голови Національного банку Дмитро Сологуб звільнений із займаної посади і переходить працювати до вашингтонського офісу Міжнародного валютного фонду.

Про звільнення Сологуба повідомила пресслужба НБУ.

Рішення про звільнення ухвалила Рада Нацбанку на засіданні 23 червня за поданням голови НБУ Кирила Шевченка.

Зараз Нацбанк визначається з кандидатом на посаду заступника голови. При цьому Сологуб може і далі виконувати свої обовʼязки, поки на його місце не знайдуть заміну.

У коментарі LIGA.net Сологуб розповів, що в МВФ працюватиме в Monetary and Capital Markets Department в підрозділі корпоративного управління центробанків. Він уточнив, що ця робота не перегукується з питаннями співпраці України і МВФ.