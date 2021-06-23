Заступник голови Нацбанку Сологуб пішов працювати в МВФ. У минулому році йому висловлювали недовіру

Заступник голови Національного банку Дмитро Сологуб звільнений із займаної посади і переходить працювати до вашингтонського офісу Міжнародного валютного фонду.
Про звільнення Сологуба повідомила пресслужба НБУ.
Рішення про звільнення ухвалила Рада Нацбанку на засіданні 23 червня за поданням голови НБУ Кирила Шевченка.
Зараз Нацбанк визначається з кандидатом на посаду заступника голови. При цьому Сологуб може і далі виконувати свої обовʼязки, поки на його місце не знайдуть заміну.
У коментарі LIGA.net Сологуб розповів, що в МВФ працюватиме в Monetary and Capital Markets Department в підрозділі корпоративного управління центробанків. Він уточнив, що ця робота не перегукується з питаннями співпраці України і МВФ.
- Сологуб у Нацбанку працює з осені 2014 року і його контракт закінчився 11 липня 2021 року. Він відповідав за роботу блоку «Монетарна стабільність», до якого входять Департамент монетарної політики та економічного аналізу, Департамент статистики та звітності, Департамент фінансової стабільності, Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ, Управління європейської інтеграції та міжнародних програм.
- Сологуб і Катерина Рожкова — єдині члени правління НБУ, які зберегли посади після зміни голови Нацбанку в липні 2020 року.
- У жовтні 2020 року Рада Національного банку оголосила догану і висловила недовіру Рожковій та Сологубу. Приводом для цього, як заявили в Раді, стали порушення розпорядчих актів НБУ, Кодексу етики працівника НБУ, правил внутрішнього розпорядку для працівників НБУ і вимог Кодексу законів про працю.
- Рожкова згодом заявила, що догану винесли за коментар для ЗМІ. Вона зазначила, що рішення про винесення догани ухвалювалося за зачиненими дверима, без пояснення причин і заслуховування сторін, і натякнула, що за доганою стоїть глава НБУ Кирило Шевченко. Вона назвала таке рішення Ради НБУ «тривожним сигналом для незалежності Нацбанку». Сологуб, зі свого боку, назвав дикістю отримання від Ради НБУ догани та висловлення йому і Рожковій недовіри.