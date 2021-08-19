Тетяна Єгорова-Луценко очолила Харківську облраду. Її попередника звільнили через корупційний скандал

Депутати Харківської обласної ради підтримали кандидатуру Тетяни Єгорової-Луценко на посаду голови Харківської облради.
Результати таємного голосування оприлюднив голова рахункової комісії, депутат облради Віталій Панов.
У голосуванні взяли участь 89 депутатів, 75 з яких проголосували за, 31 — не використали бюлетень. Ще пʼять бюлетенів визнали недійсними.
Перед цим Харківська обласна рада проголосувала за звільнення Артура Товмасяна з посади очільника. Його повноваження припинили достроково через корупційну справу. Відставку Товмасяна підтримали 88 депутатів, проти голосували п’ятеро; один депутат утримався, двоє не голосували.
Перед голосуванням Товмасян заявив, що не братиме в ньому участь через конфлікт інтересів.
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