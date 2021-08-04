НАБУ оголосило підозру у хабарництві голові Харківської облради

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оголосило підозру голові Харківської обласної ради Артуру Товмасяну у хабарництві.

Про це пише пресслужба відомства.

«4 серпня 2021 року прокурор САП за дорученням виконувача обов’язків Генерального прокурора спільно з детективами НАБУ повідомили голові Харківської обласної ради про підозру в одержанні неправомірної вигоди у 1,05 млн грн», — йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що підозру йому оголосили за ч. 4 ст. 368 КК України («Одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди»).

Наразі судом вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Слідство вважає, що Товмасян разом зі своїм заступником отримав хабар за залишення на посаді керівника обласного комунального підприємства.