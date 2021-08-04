НАБУ оголосило підозру у хабарництві голові Харківської облради

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оголосило підозру голові Харківської обласної ради Артуру Товмасяну у хабарництві.
Про це пише пресслужба відомства.
«4 серпня 2021 року прокурор САП за дорученням виконувача обов’язків Генерального прокурора спільно з детективами НАБУ повідомили голові Харківської обласної ради про підозру в одержанні неправомірної вигоди у 1,05 млн грн», — йдеться у повідомленні.
Там зазначили, що підозру йому оголосили за ч. 4 ст. 368 КК України («Одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди»).
Наразі судом вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Слідство вважає, що Товмасян разом зі своїм заступником отримав хабар за залишення на посаді керівника обласного комунального підприємства.
- 22 липня правоохоронці провели обшуки у Харківській облраді. Тоді джерело Depo.Харків у правоохоронних органах повідомляло про обшуки у кабінетах голови облради Артура Товмасяна та його заступника Андрія Малиша.
- У той день заступника голови Харківської обласної ради та його спільника-адвоката викрили на хабарі у 1 мільйон 50 тисяч гривень. Вони вимагали кошти від директора комунального підприємства за те, аби той залишився на посаді. ВАКС посадив Малиша на два місяці до СІЗО.