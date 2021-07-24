Викритого на хабарі у понад 1 мільйон гривень заступника голови Харківської облради заарештували на два місяці

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід заступнику голови Харківської обласної ради, якого 22 липня викрили на хабарництві на суму понад мільйон гривень.
Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
Згідно з рішенням слідчого судді, посадовця взяли під варту до 20 вересня з альтернативою внесення 4,75 млн гривень застави.
За даними слідства, заступник голови облради вимагав та отримав 1 млн 50 тис. гривень від директора комунального підприємства за те, аби той залишився на посаді.
- 22 липня правоохоронці провели обшуки у Харківській облраді. Тоді джерело Depo.Харків у правоохоронних органах повідомляло про обшуки у кабінетах голови облради Артура Товмасяна та його заступника Андрія Малиша.