Разоблаченного на взятке в более чем 1 миллион гривен замглавы Харьковского облсовета арестовали на два месяца

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения заместителю главы Харьковского областного совета, которого 22 июля разоблачили во взяточничестве на сумму более миллиона гривен.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Согласно решению следственного судьи, чиновника взяли под стражу до 20 сентября с альтернативой внесения 4,75 млн гривен залога.

По данным следствия, заместитель главы облсовета требовал и получил 1 млн 50 тыс. гривен от директора коммунального предприятия за то, чтобы тот остался на должности.