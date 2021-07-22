Заступника голови Харківської облради викрили на хабарі у понад 1 мільйон гривень

Заступника голови Харківської обласної ради та його спільника-адвоката викрили на хабарі у 1 мільйон 50 тисяч гривень. Вони вимагали кошти від директора комунального підприємства за те, аби той залишився на посаді.

Про це Національне антикорупційне бюро повідомило у четвер, 22 липня.

Хабар передавали частинами, після отримання останнього траншу у 350 тисяч гривень учасників корупційного злочину й викрили. Наразі вирішують питання про повідомлення їм про підозру. Перевіряється інформація про причетність до вчиненого злочину інших.

Слідчі дії тривають, і деталі обіцяють згодом.