НАБУ объявило подозрение во взяточничестве главе Харьковского облсовета

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) объявило подозрение главе Харьковского областного совета Артуру Товмасяну во взяточничестве.
Об этом пишет пресс-служба ведомства.
«4 августа 2021 года прокурор САП по поручению исполняющего обязанности Генерального прокурора совместно с детективами НАБУ сообщили главе Харьковского областного совета о подозрении в получении неправомерной выгоды в 1,05 млн грн», — говорится в сообщении.
Там отметили, что подозрение ему объявили по ч. 4 ст. 368 УК Украины («Получение неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды»).
Сейчас судом решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следствие считает, что Товмасян вместе со своим заместителем получил взятку за оставление в должности руководителя областного коммунального предприятия.
- 22 июля правоохранители провели обыски в Харьковском облсовете. Тогда источник Depo.Харків в правоохранительных органах сообщали об обысках в кабинетах главы облсовета Артура Товмасяна и его заместителя Андрея Малыша.
- В тот день заместителя председателя Харьковского областного совета и его сообщника-адвоката разоблачили на взятке в 1 миллион 50 тысяч гривен. Они требовали средства от директора коммунального предприятия за то, чтобы тот остался на посту. ВАКС посадил Малыша на два месяца в СИЗО.