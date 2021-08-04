НАБУ объявило подозрение во взяточничестве главе Харьковского облсовета

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) объявило подозрение главе Харьковского областного совета Артуру Товмасяну во взяточничестве.

Об этом пишет пресс-служба ведомства.

«4 августа 2021 года прокурор САП по поручению исполняющего обязанности Генерального прокурора совместно с детективами НАБУ сообщили главе Харьковского областного совета о подозрении в получении неправомерной выгоды в 1,05 млн грн», — говорится в сообщении.

Там отметили, что подозрение ему объявили по ч. 4 ст. 368 УК Украины («Получение неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды»).

Сейчас судом решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следствие считает, что Товмасян вместе со своим заместителем получил взятку за оставление в должности руководителя областного коммунального предприятия.