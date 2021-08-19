Татьяна Егорова-Луценко возглавила Харьковский облсовет. Ее предшественника уволили из-за коррупционного скандала

Депутаты Харьковского областного совета поддержали кандидатуру Татьяны Егоровой-Луценко на должность главы Харьковского облсовета.
Результаты тайного голосования озвучил председатель счетной комиссии, депутат облсовета Виталий Панов.
В голосовании участвовали 89 депутатов, 75 из которых проголосовали за, 31 — не использовали бюллетень. Еще пять бюллетеней признаны недействительными.
Перед этим Харьковский областной совет проголосовал за увольнение Артура Товмасяна с должности главы. Его полномочия прекратили досрочно из-за коррупционного дела. Отставку Товмасяна поддержали 88 депутатов, против проголосовали пятеро; один депутат воздержался, двое не голосовали.
Перед голосованием Товмасян заявил, что не будет в нем участвовать из-за конфликта интересов.
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