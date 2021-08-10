За главу Харьковского облсовета Товмасяна, подозреваемого во взяточничестве, внесли залог

За главу Харьковского областного совета Артура Товмасяна внесли почти 3 млн гривен залога. Чиновника подозревают в получении взятки более 1 млн гривен.

Об этом сообщила представитель Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Олеся Чемерис, сообщает РБК-Украина.

«Сегодня [10 августа] за главу Харьковского облсовета залог внесен в размере 2 996 400 гривен», — сказала она.

В то же время представитель ВАКС отказалась назвать фамилию человека, который внес залог.