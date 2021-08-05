ВАКС избрал меру пресечения главе Харьковского облсовета

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения подозреваемому во взяточничестве главе Харьковского областного совета Артуру Товмасяну.

Трансляция заседания суда велась на YouTube-канале ВАКС.

Суд удовлетворил ходатайство детективов НАБУ и избрал меру пресечения Товмасяну в виде залога в размере 2,9 миллиона гривен. Эту сумму он должен внести в течение 5 дней.

Также на Товмасяна наложили еще ряд обязательств, в частности отдать загранпаспорта, прибывать в суд по вызову и не покидать пределы Харьковской области.

Срок действия меры пресечения — два месяца, до 5 октября 2021 года.