ВАКС избрал меру пресечения главе Харьковского облсовета

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения подозреваемому во взяточничестве главе Харьковского областного совета Артуру Товмасяну.
Трансляция заседания суда велась на YouTube-канале ВАКС.
Суд удовлетворил ходатайство детективов НАБУ и избрал меру пресечения Товмасяну в виде залога в размере 2,9 миллиона гривен. Эту сумму он должен внести в течение 5 дней.
Также на Товмасяна наложили еще ряд обязательств, в частности отдать загранпаспорта, прибывать в суд по вызову и не покидать пределы Харьковской области.
Срок действия меры пресечения — два месяца, до 5 октября 2021 года.
- 22 июля правоохранители провели обыски в Харьковском облсовете. Тогда источник Depo.Харків в правоохранительных органах сообщал об обысках в кабинетах главы облсовета Артура Товмасяна и его заместителя Андрея Малыша.
- В тот день заместителя главы Харьковского областного совета и его сообщника-адвоката разоблачили на взятке в 1,05 млн гривен. Они требовали средства от директора коммунального предприятия за то, чтобы тот остался на посту. ВАКС посадил Малыша на два месяца в СИЗО.
- 4 августа Национальное антикоррупционное бюро объявило Артуру Товмасяну подозрение во взяточничестве. После этого фракция «Слуга народа» в Харьковском облсовете сразу исключила его из своего состава.