ВАКС обрав запобіжний захід голові Харківської облради

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід підозрюваному у хабарництві голові Харківської обласної ради Артуру Товмасяну.

Трансляція засідання суду велася на YouTube-каналі ВАКС.

Суд задовольнив клопотання детективів НАБУ і обрав запобіжний захід Товмасяну у вигляді застави у розмірі 2,9 мільйона гривень. Цю суму він має внести протягом 5 днів.

Також на Товмасяна наклали ще низку зобов’язань, зокрема віддати закордонні паспорти, прибувати в суд за викликом та не покидати межі Харківської області.

Термін дії запобіжного заходу — два місяці, до 5 жовтня 2021 року.