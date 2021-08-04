Подозреваемого во взяточничестве главу Харьковского облсовета исключили из фракции «Слуга народа»

Главу Харьковского областного совета Артура Товмасяна, которому НАБУ объявило подозрение во взяточничестве, исключили из фракции «Слуга народа».

Об этом сообщил замглавы Харьковской ОГА, депутат облсовета от «Слуги народа» Роман Семенуха, пишет Интерфакс-Украина.

«Через полтора часа после того, как стало известно, что ему объявлено о подозрении, было собрано внеочередное заседание фракции и Товмасяна исключили. Решение было принято единогласно», — заявил он.

По словам Семенухи, на заседании Товмасян отсутствовал.

«Его самого не было. Были почти все, за исключением 2—3 депутатов. Товмасян подал письменное заявление о приостановлении членства во фракции, но мы его не рассматривали, поскольку уже приняли решение об исключении. Просто приняли к сведению», — добавил замглавы ОГА.

Кроме этого, Семенуха рассказал, что предложил обратиться к депутатам из других фракций и собрать внеочередную сессию облсовета, и коллеги поддержали его инициативу.

«Было принято решение, что в случае рассмотрения на внеочередной сессии вопроса о новом руководителе облсовета, мы будем предлагать на эту должность Александра Попова», — отметил он.