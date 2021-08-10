За голову Харківської облради Товмасяна, підозрюваного у хабарництві, внесли заставу

За голову Харківської обласної ради Артура Товмасяна внесли майже 3 млн гривень застави. Посадовця підозрюють в отриманні хабара понад 1 млн гривень.

Про це повідомила представниця Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Олеся Чемерис, повідомляє РБК-Україна.

«Сьогодні [10 серпня] за голову Харківської облради заставу внесено в розмірі 2 996 400 гривень», — сказала вона.

Водночас представниця ВАКС відмовилася назвати прізвище особи, яка внесла заставу.