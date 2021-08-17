Голова Харківської обласної ради Товмасян, підозрюваний у хабарництві, подав у відставку

Голова Харківської обласної ради Артур Товмасян подав у відставку.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
«Прийняв відповідальне та виважене рішення — написав заяву про складання повноважень голови Харківської обласної ради», — написав Товмасян та запевнив, що відстоюватиме своє добре ім’я, не прикриваючись посадами та політичною приналежністю.
Також Товмасян повідомив, что позачергова сесія облради, на якій оберуть нового главу ради, відбудеться 19 серпня.
- 22 липня правоохоронці провели обшуки в Харківській облраді. Тоді джерело Depo.Харків у правоохоронних органах повідомляло про обшуки в кабінетах тоді ще голови облради Артура Товмасяна та його заступника Андрія Малиша.
- Того дня заступника голови Харківської обласної ради та його спільника-адвоката викрили на хабарі в 1 мільйон 50 тисяч гривень. Вони вимагали кошти від директора комунального підприємства за те, аби той залишився на посаді. ВАКС посадив Малиша на два місяці до СІЗО.
- 4 серпня Національне антикорупційне бюро оголосило Артуру Товмасяну підозру в хабарництві. Після цього фракція «Слуга народу» в Харківській облраді відразу виключила його зі свого складу.
- 5 серпня ВАКС обрав Товмасяну запобіжний захід, але вже 10 серпня за тодішнього голову Харківської облради внесли майже 3 млн гривень застави.