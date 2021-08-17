Голова Харківської обласної ради Товмасян, підозрюваний у хабарництві, подав у відставку

Голова Харківської обласної ради Артур Товмасян подав у відставку.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Прийняв відповідальне та виважене рішення — написав заяву про складання повноважень голови Харківської обласної ради», — написав Товмасян та запевнив, що відстоюватиме своє добре ім’я, не прикриваючись посадами та політичною приналежністю.

Також Товмасян повідомив, что позачергова сесія облради, на якій оберуть нового главу ради, відбудеться 19 серпня.