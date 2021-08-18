У Києві масштабні затори через репетицію військового параду до Дня Незалежності

У центрі Києва масштабне перекриття авторуху через репетицію військового параду до Дня Незалежності України. У центрі міста і на кільцевій дорозі через це утворилися затори.

Судячи з даних карти Google, масштабні пробки на малій і основний кільцевій дорозі, на Повітрофлотському проспекті, бульварі Дружби народів, вулиці Антоновича і майже на всіх центральних вулицях.

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З 15:30 для руху колон військової техніки поліція перекрила вулицю Хрещатик, частину вулиць Велика Васильківська, Михайла Грушевського, Набережно-Хрещатицька, Паркову дорогу, вулицю Михайлівську і відрізки на бульварі Тараса Шевченка.

Раніше патрульна поліція опублікувала карту перекриття доріг 18, 20 і 22 серпня. На ці дні запланована репетиція параду. Рух буде перекрито до 24:00.

На час всіх репетицій громадський транспорт змінить маршрути. Парковки на вул. Хрещатик (від Бессарабської площі до Європейської площі), б-рі ​​Лесі Українки (в обох напрямках), Володимирському проїзді, вул. Богдана Хмельницького, Набережному шосе і Парковій дорозі будуть заборонені.

Управління туризму та промоцій КМДА опублікувало карту перекриття доріг 23 і 24 серпня. У ці дні в столиці пройдуть офіційні святкування.