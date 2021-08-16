У Києві через репетицію параду до Дня Незалежності на три дні обмежать рух

У Києві 18, 20 і 22 серпня буде масштабне перекриття авторуху через репетиції військового параду до Дня Незалежності України.

Як повідомляє Київська міськдержадміністрація, репетиції проходитимуть з 15:30 до 01:15 на Хрещатику, Майдані та Трухановому острові.

У середу, 18 серпня, для механізованої колони № 1 рух перекриють за маршрутом вул. Маршала Рибалко — вул. Чорновола — виїзд на проспект Перемоги по зустрічній смузі лівіше Повітрофлотського мосту — проспект Перемоги (по зустрічній смузі) — площа Перемоги — вул. Старовокзальна — вул. Жилянська — вул. Велика Васильківська — пл. Льва Толстого — вул. Велика Васильківська — пл. Бессарабська — вул. Хрещатик.

Колона № 2 рухатиметься за маршрутом аеродром «Святошин» — вул. Академіка Туполєва — по зустрічній смузі проспекту Перемоги до метро «Нивки» — проспект Перемоги — пл. Перемоги — вул. Старовокзальна — вул. Жилянська й далі до Хрещатика.

Колона № 3 поїде від проспекту Перемоги 55/2, а далі за маршрутом вул. Старовокзальна — вул. Жилянська — вул. Велика Васильківська — пл. Льва Толстого — вул. Велика Васильківська — пл. Бессарабська — Хрещатик.