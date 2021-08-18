В Киеве масштабные пробки из-за репетиции военного парада ко Дню Независимости

В центре Киева масштабное перекрытие автодвижения из-за репетиции военного парада ко Дню Независимости Украины. В центре города и на окружной дороге из-за это образовались пробки.

Судя по данным карты Google, масштабные пробки на малой и основной окружной дороге, на Воздухофлотском проспекте, бульваре Дружбы народов, улице Антоновича и почти на всех центральных улицах.

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С 15:30 для движения колонн военной техники полиция перекрыла улицу Крещатик, часть улиц Большая Васильковская, Михаила Грушевского, Набережно-Крещатицкая, Парковую дорогу, улицу Михайловскую и отрезки на бульваре Тараса Шевченко.

Ранее патрульная полиция опубликовала карту перекрытия дорог 18, 20 и 22 августа. На эти дни запланирована репетиция парада. Движение будет перекрыто до 24:00.

На время всех репетиций общественный транспорт изменит маршруты. Парковки на ул. Крещатик (от Бессарабской площади до Европейской площади), б-ре ​​Леси Украинки (в обоих направлениях), Владимирском проезде, ул. Богдана Хмельницкого, Набережном шоссе и Парковой дороге будут запрещены.

Управление туризма и промоций КГГА опубликовало карту перекрытия дорог 23 и 24 августа. В эти дни в столице пройдут официальные празднования.