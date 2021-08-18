В Киеве масштабные пробки из-за репетиции военного парада ко Дню Независимости

В центре Киева масштабное перекрытие автодвижения из-за репетиции военного парада ко Дню Независимости Украины. В центре города и на окружной дороге из-за это образовались пробки.
Судя по данным карты Google, масштабные пробки на малой и основной окружной дороге, на Воздухофлотском проспекте, бульваре Дружбы народов, улице Антоновича и почти на всех центральных улицах.
С 15:30 для движения колонн военной техники полиция перекрыла улицу Крещатик, часть улиц Большая Васильковская, Михаила Грушевского, Набережно-Крещатицкая, Парковую дорогу, улицу Михайловскую и отрезки на бульваре Тараса Шевченко.
Ранее патрульная полиция опубликовала карту перекрытия дорог 18, 20 и 22 августа. На эти дни запланирована репетиция парада. Движение будет перекрыто до 24:00.
На время всех репетиций общественный транспорт изменит маршруты. Парковки на ул. Крещатик (от Бессарабской площади до Европейской площади), б-ре Леси Украинки (в обоих направлениях), Владимирском проезде, ул. Богдана Хмельницкого, Набережном шоссе и Парковой дороге будут запрещены.
Управление туризма и промоций КГГА опубликовало карту перекрытия дорог 23 и 24 августа. В эти дни в столице пройдут официальные празднования.
- В 30-ю годовщину независимости Украины в Киеве планируют провести речной военный парад на Днепре, пролет воздушной колонны над Крещатиком и проход техники с «коробками» военных. Участвовать в параде будут около пяти тысяч военных, в том числе из других стран.